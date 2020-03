Curso da USP tem aulas suspensas após aluno ser diagnosticado com coronavírus

PUBLICIDADE 

Aline Rocha, Marcus Eduardo e Willian Matos

Nesta quarta-feira (11), um aluno do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) foi diagnosticado com o novo coronavírus. A instituição enviou um e-mail aos estudantes suspendendo as atividades do curso .

O número de casos de coronavírus no Brasil subiram, na terça-feira (10), segundo o Ministério da Saúde, de 25 para 34, mas já aumentou.

Em Brasília, após se recusar e precisar de uma intimação judicial para realizar exames de diagnóstico do novo coronavírus, o paciente André Luís Souza Costa da Silva, 45 anos, realizou testes na terça-feira (10), e o resultado foi positivo para o Covid-19. André Luís, marido da primeira vítima do DF a contrair o vírus, também está infectado.

André se negava a realizar os exames e ficar em quarentena porque queria se manter perto da esposa, que está internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em estado grave. O homem fez os testes em laboratório particular, que já validou os documentos de modo a dispensar a contraprova.