Cursinho online oferece 50 mil acessos durante a pandemia de coronavírus

O Me Salva! oferece o seu apoio à comunidade educacional brasileira nesse momento de crise e isolamento devido ao Coronavírus, oferecendo a possibilidade de manutenção de uma rotina de estudos minimamente normal. Por conta da atual pandemia que atinge nível global, a indicação por parte das autoridades de diversas localidades do Brasil – e do mundo – é de que os cidadãos permaneçam o maior tempo possível em suas casas, evitando aglomerações de pessoas.

A medida que resultou no fechamento temporário de diversas escolas e suspensão das aulas, faz com que milhares de estudantes pelo país fiquem sem poder estudar; o ambiente online de aprendizagem aparece como alternativa nesse momento, possibilitando o contato entre professores e alunos e tornando possível a continuidade dos estudos através de alternativas tecnológicas para o sistema de educação.

Por isso, a empresa reforça que a disponibilização de livre e gratuito acesso às suas principais ferramentas de ensino para estudantes, professores e escolas através do seu site mesalva com se estende pelo tempo que for necessário, já que o isolamento ainda não possui data definida para acabar. São 50.000 acessos gratuitos que estão sendo oferecidos aos estudantes do Ensino Médio mediante cadastro dos professores na página www.mesalva com/professor.

Também estão sendo disponibilizadas diariamente aulas ao vivo no canal do YouTube que pode ser acessado em youtube com/mesalva a todos que estão se preparando para o ENEM, assim como utilização e download de conteúdos gratuitos – como apostilas, exercícios e simulados – e venda do plano mais completo de ENEM comercializado pela empresa com um valor muito mais baixo; o acesso para utilização dos materiais ou compra do plano pode ser feito em mesalva com/estudar-em-casa.

Os colaboradores da empresa também estão trabalhando em regime “home office”, e incentivam que os estudantes e suas famílias permaneçam em suas casas preservando a saúde daqueles que os cercam assim como a sua própria saúde.