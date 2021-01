Covid-19: Ministro da Saúde confirma que vacinação começa em janeiro

PUBLICIDADE

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante pronunciamento na manhã desta quarta-feira (13) afirmou que a vacinação contra o novo coronavírus no Brasil começará até o fim de janeiro. Um avião cargueiro da Companhia Aérea Azul sai do país ainda hoje para buscar 2 milhões de Oxford produzidas em parceria com um laboratório indiano.

O cargueiro deve voltar para o Brasil no próximo dia 16, terça-feira, vindo da Índia. O país deverá utilizar, inicialmente, 8 milhões de vacinas para imunizar a população, sendo 6 milhões da Coronavac e 2 milhões da Oxford.

Com a autorização da Anvisa e a chegada final destes imunizantes, o país pode, ainda, iniciar a vacinação já na próxima semana. O Governo Federal, oficialmente, tem o prazo de até cinco dias para liberar a vacinação após a chegada das vacinas.

A vacinação será simultânea e proporcional em todas as unidades da federação. Não há, entretanto, uma data exata definida até o momento. A autorização da Anvisa para uso da Coronavac deverá ser entregue já neste domingo (17)