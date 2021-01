Covid-19: Governo dos EUA anuncia auxílio de R$ 1,6 mi para Manaus

PUBLICIDADE

O governo dos Estados Unidos, por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Grupo +Unidos, a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) e a UNA+ formaram a iniciativa Juntos Pelo Amazonas para adquirir insumos hospitalares e para apoiar as ações de enfrentamento e combate à Covid-19 no estado do Amazonas.

Até o momento, a iniciativa arrecadou, por meio da parceria com o Mercado Pago, mais de R$ 300 mil em doações diretas. Além de fornecer equipamentos de proteção aos trabalhadores da área de saúde no estado, a iniciativa doou R$ 1,6 milhão para o programa Unidos Contra a Covid-19 da Fiocruz. O valor será empregado na construção de usinas de produção de oxigênio para apoiar os hospitais públicos da região. Até o momento, a fundação e o setor privado já doaram cinco usinas.

Com a escassez de oxigênio no estado, a Embaixada dos EUA adotou uma abordagem estratégica para ajudar a desenvolver soluções de curto e longo prazo para a produção local de oxigênio, trabalhando com parceiros brasileiros e norte-americanos para oferecer diferentes tipos de apoio às instalações médicas e aos residentes do Amazonas. Durante a deliberação do governo dos EUA, do Brasil e do estado do Amazonas sobre as possibilidades de apoio aéreo, o governo brasileiro encontrou maneiras mais aceleradas de resolver as necessidades imediatas do estado e continuará seus esforços para explorar outras opções para o transporte de oxigênio. .

O escritório de Pesquisa Naval Global (ONR) dos EUA disponibilizou uma bolsa de pesquisa de cerca de R$ 1 milhão para produzir ventiladores hospitalares de baixo custo, sendo que 40 deles já foram enviados a Manaus. Além de US$ 13.8 milhões como parte do apoio dos EUA no combate à Covid-19, o governo dos EUA também doou ao governo do brasileiro 1.000 ventiladores pulmonares para a distribuição em locais com mais demanda – equipamentos essenciais para o fornecimento de oxigênio aos pacientes hospitalizados.

As discussões regulares com o Ministério da Saúde sobre sua implantação estratégica continuam. A assistência humanitária prestada durante a pandemia inclui apoio a atividades emergenciais em saúde, água, saneamento e higiene; US$ 2 milhões em fundos à saúde para apoio imediato a comunidades vulneráveis no Amazonas, prevenção e controle de infecções em unidades de saúde, água e saneamento e vigilância e resposta rápida à doenças e incentivo a investimentos do setor privado para mitigar os impactos não sanitários da doença.

O governo e o setor privado dos EUA estão empenhados em ajudar no combate à Covid-19 no Brasil e, juntos, já disponibilizaram cerca de US$ 75 milhões (R$ 414 milhões) para uma série de iniciativas, incluindo doação de equipamentos de saúde, alimentos, produtos de higiene e proteção individual, além de projetos de apoio a empreendedores, inteligência artificial e combate à desinformação.