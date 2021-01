Covid-19: FAB transporta 386 cilindros de oxigênio para Manaus

PUBLICIDADE

Na madrugada desta quarta-feira (13) em caráter de urgência, as Forças Armadas fizeram o transporte de mais seis cilindros de oxigênio hospitalar para Manaus, Amazonas. No total, entre os dias 8 e 17 de janeiro, 386 cilindros deverão ser transportados para o estado por meio de aviões Hércules (C-130) da Força Aérea Brasileira (FAB).

O Ministério da Defesa atende à solicitação do Governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, que requereu o transporte de gases medicinais junto ao Comando Conjunto da Amazônia, um dos 10 comandos conjuntos estabelecidos em todo o país pela Operação Covid-19.

Logística de guerra

O primeiro voo partiu de Belém-PA, em direção à Manaus, na última sexta-feira (8), com o carregamento de 150 cilindros de oxigênio. No sábado passado (9), aconteceu novo transporte, da Capital Paraense à Capital Amazonense, de mais 200 cilindros para o tratamento dos pacientes. Nos próximos cinco dias, aviões militares C-130 da FAB entregarão 36 cilindros de oxigênio em Manaus.

Por trás do transporte de cilindros de oxigênio, existe uma operação logística típica de guerra. Em 10 dias, serão percorridos 37.600 km e alocadas 94 horas de voo. O equivalente a quase uma volta completa na Terra sobre a linha do equador.

Operação Covid-19

A missão de assistência hospitalar ocorre no contexto da Operação Covid-19. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica estão mobilizados desde 20 de março do ano passado no combate à pandemia. Nesse contexto, o Centro de Operações Conjuntas (COC) do Ministério da Defesa ativou dez Comandos Conjuntos, que cobrem todo o território brasileiro, além do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE). Os militares atuam na descontaminação de espaços públicos, no transporte de medicamentos e equipamentos de saúde e em campanhas para doação de sangue.

Com informações do Ministério da Defesa