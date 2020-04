Covid-19: com 407 mortes em 24 horas, Brasil vive pior dia da pandemia

PUBLICIDADE 

Nas últimas 24 horas, o Brasil tem recorde de 407 novas mortes por coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, com dados atualizados há pouco, são 3.313 óbitos e 49.492 casos confirmados da doença no País.

De ontem para hoje, foram contabilizados 3.735 novos diagnósticos positivos. A taxa de letalidade é de 14%.

26ª morte no DF

Nesta quinta-feira (23) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a 26ª morte por coronavírus no DF. A vítima, um homem de 85 anos, faleceu nessa quarta-feira (22) em sua residência, na Estrutural. Ele não apresentava comorbidades.

No fim da manhã desta quinta-feira (23) o Governo do Distrito Federal (GDF) informou que a capital já tem 968 casos confirmados do novo coronavírus. O número aumentou em sete casos desde o último balanço, divulgado na noite de quarta (22).

Com informações do Estadão Conteúdo