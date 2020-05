Covid-19: app de gestão médica passa a ter atendimentos gratuitos por Telemedicina

PUBLICIDADE 

A atual pandemia de Covid-19 mudou a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, impactando os comércios físicos e impulsionando alguns tipos de consumos on-line e novos modelos de negócios. Além disso, não há como negar, que a saúde tem sido o foco principal das notícias, seja por iniciativas de gestão, histórias de pacientes ou a recente regulamentação da telemedicina pelo Ministério da Saúde, entre outros temas constantes



E, colocando a tecnologia como um agente de transformação social, o Doxtor, aplicativo com sistema de gestão para clínicas e consultórios, além de marcação de consultas domiciliares ou nestes espaços, anunciou uma novidade que torna o software ainda mais único. Reconhecendo a importância que a telemedicina conquistou ao longo dos últimos tempos, o médico e CEO da empresa, Joel Campos conta que a plataforma oferece, desde o início de maio, a opção de consulta por videoconferência. Além disso, a preocupação com o atual momento social e na área da saúde, fez com que o médico colocasse em desenvolvimento, pelo Doxtor, uma ação especial, o #AjudaCovid19, iniciativa em que os médicos dedicarão uma parte de seu tempo para o atendimento gratuito a pessoas com sintomas ou suspeita de Covid-19. “A intenção é oferecer orientação em casa, para não lotar hospitais e postos de saúde com casos que não precisariam deste deslocamento”, afirmou.



Segundo ele, a iniciativa, que já está no ar, também colabora para o isolamento físico. “Uma vez que existam menos pessoas circulando, menores são as chances de contágio e, portanto, uma chance a mais de que o nosso país saia desta pandemia o mais rápido possível”, disse.



Para Campos, bons hábitos da população em geral, estão diretamente ligados ao acesso a informações de qualidade. “O #AjudaCovid19 oferece o contato direto do paciente com o médico, que pode esclarecer todas as dúvidas e questionamentos sobre os sintomas e tratamento, mas também sobre prevenção. Acredito que, iniciativas de conscientização farão a diferença neste momento”, diz.



Além da ação social voltada aos atendimentos sugestivos à Covid-19, o software passa a contar com a funcionalidade de telemedicina, com consultas por videoconferência pagas para todas as especialidades. “Realizaremos os atendimentos relacionados a Covid-19 de forma voluntária por médicos que possam dedicar um pouco do seu tempo e de forma gratuita para os pacientes, mas contamos com a mesma estrutura para consultas on-line de todas as especialidades, com os valores escolhidos pelo médico”, afirmou o CEO.

