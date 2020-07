Covid-19: 1.086.990 casos no Brasil e ciência avança na busca por remédios

PUBLICIDADE

Segundo o levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o país, agora, totaliza 1.086.990 casos de covid-19 e 50.659 óbitos relacionados à doença.

Equipamento de ponta da ciência brasileira ajudará na busca de remédios para o vírus

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) vai abrir as suas portas para receber pesquisadores envolvidos com projetos relacionados ao novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira, 13. A operação chamada “Manacá” coloca o Sirius, novo acelerador de elétrons brasileiro, à disposição dos cientistas dedicados a estudar os detalhes moleculares da doença.

Para disponibilizar uma das estruturas mais modernas do mundo, pesquisadores do CNPEM fizeram testes com o Sirius e puderam realizar as imagens inéditas de uma proteína do coronavírus. Os primeiros resultados revelam detalhes da estrutura dessa proteína, importantes para compreender a biologia do vírus e apoiar pesquisas que buscam novos medicamentos para a covid-19.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

