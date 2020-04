COVI :D 19 – Boas Novas

PUBLICIDADE 

Inauguramos hoje a seção “COVI 😀 19: BOAS NOVAS”.

Vivemos um momento ímpar na história da humanidade. Uma guerra que não escolhe partido político, sexo ou religião. Um inimigo surgiu inesperadamente enquanto países de todos os tamanhos e poderios econômicos não conseguiram se preparar para vencer a batalha de imediato.

O COVID-19 chegou com força avassaladora e está devastando sistemas de saúde pública em diversos países, assim como economias de todos os tamanhos por todo o globo. Ainda não se tem conhecimento de um tratamento definitivo para o vírus .

Entretanto, enquanto vivenciamos a pandemia, outros problemas continuam e acabamos muitas vezes perdidos no meio de tanta notícia negativa. A pandemia, é bem verdade, traz consigo outros problemas como por exemplo a crise econômica. Não se trata de uma guerra da Saúde contra a Economia, como muitos tentaram fazer crer inicialmente, mas sim de uma batalha a ser enfrentada em ambas as esferas, em que o quanto antes se resolver os problemas da saúde, mais cedo haverá uma melhora no cenário econômico.

Assim, inauguramos essa seção para trazer algumas vitórias nessa longa guerra que se trava contra a COVID-19. Casos de países em que a contaminação tenha reduzido, esperanças por vacinas, remédios e novos tratamentos. Casos de pacientes se recuperando, solidariedade entre as pessoas e muito mais. O vírus chegou de forma avassaladora, mas não vai ficar aqui para sempre, e por isso, é importante dar visibilidade a cada vitória que se obtém.

Assim, sejam bem vindos à seção “COVI 😀 19: BOAS NOVAS”.

Cuidem-se e Boa leitura.