Covax Facility: Anvisa aprova norma que facilita entrada de vacinas contra covid-19 no Brasil

Nesta terça-feira (9) a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, de forma unânime, uma medida responsável por isentar de necessidade de registro ou autorização emergencial das vacinas adquiridas por meio do consórcio Covax Facility para registro ou autorização emergencial de uso no Brasil.

“As vacinas a serem importadas devem ter qualidade, segurança e eficácia comprovada por meio dos instrumentos do consórcio Covax Facility”, afirmou a relatora do tema, Meiruze Freitas. Segundo ela, “as vacinas Covid-19 importadas (por meio do Covax) devem ser destinadas exclusivamnete ao Plano Nacional de Imunização”.

“Há uma pandemia que já levou mais de 200 mil vidas, isso é motivo mais que suficiente para que todos que têm atuação direta e indireta o façam da melhor maneira possível”, disse Antônio Barra, diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra.

Com a medida aprovada, a partir de agora esses imunizantes que entrarem no Brasil passarão apenas que trâmite comum de importação, que dura em média 48 horas para desembaraço na Anvisa e na Receita Federal.