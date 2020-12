Corredores fazem trajeto da São Silvestre mesmo após adiamento

PUBLICIDADE

Uma das mais tradicionais e importantes corridas de rua do mundo, a São Silvestre foi adiada para 11 de julho de 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus, que impede aglomerações. Mesmo assim, alguns corredores independentes foram à Avenida Paulista, em São Paulo, e fizeram o trajeto de forma independente nesta quinta-feira (31).

Um grupo de pelo menos 30 pessoas esteve no local e fez a corrida mesmo sem organização, com trânsito normal de veículos e nenhum protocolo de segurança. Alguns exibiram uma faixa escrito “Atletas de Aracaju” e interagiram com um cover do cantor Roberto Carlos que se apresenta frequentemente em frente ao MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand).

A 96ª edição da Corrida Internacional da São Silvestre ocorreria neste 31 de dezembro, mas não há condições sanitárias suficientes para que aconteça. Por isso, a Fundação Cásper Líbero, responsável pela organização do evento, aproveitou a data simbólica para abrir suas inscrições. A data de 11 de julho pode sofrer alterações “de acordo com as determinações dos órgãos públicos competentes considerando a Pandemia/Covid-19”.

Curiosamente, a data é a mesma prevista para o Carnaval de rua em 2021.

