Coronavírus: Saúde atualiza dados novamente e casos confirmados chegam 191

O Ministério da Saúde fez uma segunda atualização neste domingo, 15, de sua plataforma de notificação de casos de coronavírus e informa que há no País 191 pacientes confirmados para a doença. O dado anterior de hoje era de 176 casos confirmados. Com isso, de ontem para hoje, houve um aumento de 70 novos casos confirmados. Ontem, eram 121.

De acordo com a plataforma, há no País 1.917 pessoas suspeitas de terem a doença e 1.486 casos foram descartados.

O Estado de São Paulo segue com o maior número de infectados, agora com 127 pacientes. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 24 casos confirmados.

Mundo

O novo coronavírus já provocou 6420 mortes no mundo desde o seu surgimento, em dezembro passado, segundo um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, até as 17h deste domingo.

Já foram contabilizados mais de 163.930 casos de contágio em 141 países ou territórios. Em 24 horas, foram registrados 653 mortes e 12.153 contágios no mundo. Os países com mais vítimas fatais no mesmo período foram Itália (368), Irã (113) e Espanha (105).

A China continental contabiliza 80.844 infectados, dos quais 3.199 morreram e 66.911 se curaram. Nas últimas 24 horas, foram registrados 20 casos e 10 mortes.

No restante do mundo, já foram registrados 3.221 mortes (643 a mais do que na véspera) e 83.094 casos (12.133 novos).

Depois da China, os países mais afetados são Itália, com 1.809 mortos e 24.747 casos; Irã, com 724 mortos (13.938 casos); Espanha, com 288 mortos (7.753 casos) e França, com 91 mortos (4.499 casos).

Desde as 17h GMT de ontem, República Centro-Africana, Seychelles, Congo e Uzbequistão anunciaram os primeiros casos.

Este balanço foi feito a partir de dados de autoridades nacionais colhidos pelos escritórios da AFP e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os critérios de elaboração dos balanços e as práticas de seleção para a coleta de amostras variam segundo o país.