Coronavírus: presos com trabalho externo são liberados no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (18), uma decisão da Justiça Estadual do Rio de Janeiro liberou todos os detentos do estado que possuem o direito ao trabalho externo para evitar o avanço do coronavírus no sistema prisional.

Rafael Estrela Nóbrega, juiz da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, havia suspendido todas as saídas dos presos mas reverteu seu entendimento após solicitação da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

“Revogo parcialmente a decisão que determinou a suspensão de todas as saídas extramuros, autorizando apenas aquelas que se destinam ao trabalho externo, permitindo a saída de todos os apenados do sistema prisional deste Estado que já se encontram beneficiados com o trabalho extra-muros, a partir desta decisão, e de modo excepcional, sem necessidade de retorno imediato ao fim da jornada à unidade prisional, autorizando-os a permanecer em suas residências, com permissão de saída exclusivamente nos horários de trabalho já estabelecidos”, escreveu o juiz.