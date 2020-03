Coronavírus preocupa, mas dengue atinge Brasil com força em 2020

PUBLICIDADE 

Mesmo diante as atuais preocupações com o coronavírus, o brasileiro está preocupada também com o atual surto de dengue pelo qual a cidade passa. Nas cinco primeiras semanas do ano, em comparação com o mesmo período de 2019, o vírus da dengue já tem 19% a mais de casos prováveis em 2020.

De acordo com o Ministério da Saúde já são 94.149 casos prováveis de dengue no Brasil.

Esse número representa um acréscimo de 7,5% em relação ao contágio pelo coronavírus no mundo todo. Até o momento são mais de 110 mil casos confirmados de coronavírus em mais de 100 países afetados.

Segundo o infectologista do Sabin, Alexandre Cunha, a dengue representa mais perigo aos brasileiros que o coronavírus “A população está muito alarmada em relação ao coronavírus. Mas hoje, no Brasil, temos problemas maiores, como a dengue”, disse.

Alexandre lembra que “Todas as faixas etárias são suscetíveis, porém as pessoas mais velhas têm maior risco de desenvolver dengue grave e consequentemente, outras complicações”.

Prevenção

Para evitar a dengue e combater a proliferação de mosquitos, ações que eliminam água parada são importantes. Esvaziar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, são atitudes eficazes

Diagnóstico

Desde 2016 o Sabin disponibiliza o exame PCR combo, desenvolvido internamente pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Sabin. Com resultado em dois dias úteis, o exame é capaz de identificar, em uma mesma reação, a detecção dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

A técnica molecular de RT-PCR quantitativo, para a detecção de três vírus – dengue, zika e chikungunya, tem a vantagem de identificar, na fase aguda, qual o vírus causador da doença, sem a necessidade de pedir ou fazer reações em separado para cada um. Ou seja, com uma única coleta de sangue, é possível pesquisar os três vírus.