Coronavírus: Paraguaios que aguardavam na Ponte da Amizade testam positivo

Na última sexta-feira (1º), paraguaios que passaram dias tentando entrar no Paraguai pela Ponte da Amizade, que fica em Foz do Iguaçu, contabilizaram o maior número de casos confirmados do novo coronavírus em 24h. Os dados foram divulgados pelo ministério da Saúde do Paraguai.

Foram testadas mais de 400 amostras de pacientes com sintomas da Covid-19, do total 67 deram positivo para a doença. Em uma rede social, o orgão nacional confirmou que 63 casos são de pessoas que estavam no Brasil e entraram no país nas últimas semanas.

Os paraguaios que retornaram ao país de origem cumpriram quarentena em um albergue. Uma pessoa foi infectada pelo novo coronavírus ao ficar em um desses albergues, segundo o ministério.

Pelo menos 2.500 paraguaios que estavam no Brasil conseguiram voltar ao Paraguai.