Coronavírus: no Brasil, maioria dos contaminados tem de 20 a 49 anos

PUBLICIDADE 

Um estudo elaborado pela Fiocruz mostra que a quantidade de jovens infectados pelo novo coronavírus no Brasil é alta se comparada a outras faixas etárias. A maioria dos pacientes no país têm de 20 a 49 anos.

“Não estamos falando de casos leves ou assintomáticos. Nos referimos a pessoas que adoeceram com gravidade e engrossaram a triste estatística de casos confirmados. E casos confirmados em nosso país, sem testes e com altíssima subnotificação, são os mortos e os internados em hospitais com um quadro grave da covid-19”, destacou a pneumologista Margareth Dalcolmo.

O levantamento é exposto pelo jornal O Globo. Apesar de 85% dos óbitos no país devido à covid-19 serem de pessoas acima de 60 anos, as pessoas entre 30 e 40 anos são bastante atingidas pela doença em estados como o Rio de Janeiro, por exemplo. “A despeito do número de óbitos ser maior nas idades mais avançadas, existe um significativo percentual de jovens sendo internados” afirma o especialista em análises numéricas Domingos Alves, do portal Covid-19 Brasil.

“ O jovem tem mais defesas imunológicas. Por isso, morre menos, mas não quer dizer que não adoeça com gravidade. A situação está grave demais.”