Coronavírus: governo recomenda cloroquina para grávidas e crianças

Em uma nova orientação, divulgada na segunda-feira (15), o Ministério da Saúde recomendou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina a gestantes e crianças infectadas pelo novo coronavírus. Estes dois grupos poderão tomar a droga já no início da doença.

A ampliação aconteceu no mesmo dia em que a Food and Drug Administration (FDA), espécie de Anvisa dos Estados Unidos, voltou atrás e proibiu o uso de cloroquina no tratamento da covid-19.

Voltando ao patamar brasileiro, o Ministério da Saúde recomenda que crianças e gestantes já tomem doses do medicamento no primeiro dia de sintomas. No caso das crianças, no entanto, na fase de sintomas leves, o órgão orienta que haja a prescrição apenas se o paciente tiver comorbidades de risco, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e asma grave.

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou que o ministério levou em consideração pareceres da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). “Seguimos no desejo de nortear uma orientação segura para os profissionais médicos, porque o que vemos são serviços privados continuarem a prescrição para gestantes, crianças e idosos de forma diversa”, conta Mayra.

“Não lançamos a orientação no início pela inúmera responsabilidade. E, no caso das crianças, porque não tínhamos orientações seguras para manejo dessas drogas”, prossegue a secretária.