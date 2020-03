CORONAVÍRUS – COVID-19!

PUBLICIDADE 

Juliva Ribeiro MD, PhD

“Enquanto esperamos o melhor, devemos planejar para o pior”

Ministro da Saúde de Singapura, GanKim Yong

Está perto de se completar três meses desde quando surgiu à epidemia na China, que vem se espalhando por quase todos os países. A OMS já decretou Pandemia, uma vez que a única variável que faltava era a transmissão comunitária sustentada, onde as pessoas adquirem a doença, mas não é possível saber quem transmitiu o vírus para elas, ou seja, essas pessoas não viajaram e nem tiveram contato com pessoas que estiveram no exterior.

Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ainda não confirmou esse tipo de transmissão, porém, se observarmos o que vem ocorrendo em outros países, é questão de dias.

O Coronavírus dissemina-se quando as pessoas com o vírus mantêm contato próximo e contínuo com pessoas que não estão infectadas. Quanto mais você entrar em contato com as gotículas (tosses e espirros) de uma pessoa infectada, maior a probabilidade de contrair a infecção. Portanto, você deve manter a uma distância de 2 metros, para que o as gotículas que contêm o vírus não alcance nariz, boca ou olhos.

Se uma pessoa tem infecção respiratória, e foi orientada a ficar em casa, siga as orientações da equipe de saúde. Evite a transmissão para outras pessoas, ficando em quarto arejado e bem ventilado. Ao sair do quarto use uma máscara cirúrgica comum. Se possível use um banheiro privativo. Não divida talheres, copos, toalhas, etc. Caso necessite de procurar uma unidade de saúde – use máscara cirúrgica comum.

O Coronavírus causa doença do trato respiratório, cujo os principais sintomas são: febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, mialgia e em poucos casos diarreia. Em torno de 80% das pessoas que adquirem a doença, apresentam sintomas leves, que não precisam de internação. Entretanto, em torno de 20% das outras pessoas apresentam forma grave da doença.

As evidências atuais, sugere que o Coronavírus está acometendo pessoas idosas e com comorbidades: imunossuprimidas, diabetes, insuficiência renal, problemas cardíacos, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial, entre outras. Dessa forma, essas pessoas são consideradas grupo de risco e desenvolvem a forma grave da doença como Pneumonia Viral, Pneumonia Bacteriana Secundária, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, Sepse e mesmo morte.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa de letalidade no mundo é cerca 3,4% dos casos relatados, entretanto alguns pesquisadores, alertam que essa taxa pode ser mais baixa, devido a casos leves que não entraram na contagem total.

A taxa de letalidade para a COVID-19 não é fixa e varia devido a outros fatores, como por exemplo a idade, cuja taxa vai aumentando dos 50 anos e chegando a 15% nas pessoas acima dos 80 anos, de acordo com dados da China. O estudo descobriu que a chance de morrer de COVID-19 aumenta claramente com a idade.

Esses resultados demostram nas pessoas idosas um agravamento da doença podem ser devidos, em parte, ao enfraquecimento do sistema imunológico relacionado à idade e ao aumento da inflamação que poderia promover a replicação viral e respostas mais prolongadas à inflamação, causando danos permanentes ao coração, cérebro e outros órgãos.

Taxa de Letalidade da COVID-19 por idade calculada pelo CDC da China:

Idade 10-19: 0.2%.

Idade: 20-29: 0.2%.

Idade 30-39: 0.2%.

Idade 0-49: 0.4%.

Idade: 50-59: 1.3%.

Idade: 60-69: 3.6%.

Idade: 70-79: 8%.

Maior ou igual a 80: 14.8%.

Pessoas com 60 anos ou mais foram responsáveis por mais de 80% das mortes na China, de acordo com um estudo publicado.

Dessa forma, sugiro que as autoridades do DF analise a possibilidade de liberar todos os idosos para permanecer em casa por 3 meses.

Dessa maneira podemos prevenir infecções no grupo de risco e evitar o que estamos observando nos outros países, a sobrecarga no sistema de saúde pública.

Juliva Ribeiro MD é Médico Infectologista no Distrito Federal