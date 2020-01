Coronavírus: Brasil tem 9 casos suspeitos e 33 notificações

PUBLICIDADE 

Durante coletiva de imprensa no Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (29), foi confirmado que existem nove casos suspeitos e 33 notificações de coronavírus no Brasil, conforme dados dos dias entre 18 e 29 de janeiro. Além disso, quatro casos foram descartados e 20 excluídos. Os casos suspeitos estão no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

“Nenhum de nós tem possibilidade de dizer com que velocidade esse possível surto irá se desenvolver no país. No momento atual, faremos uma campanha de recomendações do mesmo modo que fazemos no caso da influenza.”, disse João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

Segundo Michael Ryan, diretor-executivo do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 2% dos casos confirmados até o momento resultaram em morte. Será feita nova reunião com o comitê para definir se será declarada situação de emergência global por causa do vírus.

Não haverá bloqueio de pessoas que vêm da China

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, afirmou nesta quarta-feira, 29, que não haverá bloqueio de brasileiros que retornem de viagem da China, epicentro da infecção do coronavírus.

A expectativa do governo é que haja redução do fluxo de viagens para o país asiático. “Esse número vai reduzir, pois a recomendação é que os brasileiros pensem três vezes antes de marcarem uma viagem para o país. Isso diminui o número de retornos”, afirmou.

O governo também espera que haja menos chineses viajando para o Brasil nos próximos dias. Isso porque o governo chinês fez recomendações sobre viagens para o exterior para a população.

“Temos a informação de que essa recomendação pode mudar de status e ter uma restrição maior por parte do país. Mas não é atribuição nossa e não haverá interferência nessa questão”, afirmou.

Segundo dados apresentados pelo ministério, foram confirmados 6 065 casos no mundo. Desse total, 5.997 foram China, onde o vírus já causou a morte de 132 pessoas. Outros 68 casos foram identificados em outros 15 países. No Brasil, nenhum caso foi confirmado até o momento. Os dados atualizados apresentados hoje pelo Ministério da Saúde são de que há no País nove pacientes com suspeita do coronavírus, mas nenhuma confirmação.

Com informações do Estadão Conteúdo