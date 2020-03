Coronavírus: Brasil registra 904 casos e 11 mortes

PUBLICIDADE 

O Ministério da Saúde, na tarde desta sexta-feira (20), contabilizou 904 casos confirmados de coronavírus no Brasil e 11 mortes pela doença.

Segundo o levantamento dessa quinta-feira (19), que tinha 621 casos confirmados, houve um aumento de 45%.

Dos óbitos, nove ocorreram em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Mesmo com o alto número de diagnósticos, a taxa de letalidade entre os infectados no Brasil ainda é 1,21% mais baixa do que a média mundial.