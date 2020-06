Coronavírus: Brasil já é o 2º país com mais mortes, segundo números da Conass

PUBLICIDADE

O Brasil contabilizou 42.161 mortes registradas e 843.406 casos confirmados de coronavírus até a noite desta sexta-feira (12). As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

De acordo com o boletim divulgado pela entidade, nas últimas 24h, foram contabilizados mais 1.242 óbitos e 40.578 diagnósticos positivos.

Com esses números, o Brasil se torna o 2º país do mundo com mais falecimentos por conta da Covid-19 e ultrapassa o Reino Unido em mortes decorrentes da doença, atrás apenas dos Estados Unidos.

O país também se encontra na mesma colocação em quantidade de casos confirmados. Com um sistema de testagens muito mais eficaz do que o Brasil, os EUA registram mais de 2 milhões e 114 mil óbitos.

Os estados mais atingidos pela epidemia são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Amazonas, de acordo com a quantidade de pacientes diagnosticados.

Boletim

Com os atrasos frequentes do Ministério da Saúde, a Conass tem apresentado os dados desde domingo (7), às 18h, em sua plataforma digital.