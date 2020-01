Condenada ex-deputada que “tomava” entre 75% e 80% de salários de assessores

PUBLICIDADE 

A ex-deputada estadual Roseli Matos foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo crime de “rachadinha”. Entre 2012 e 2014, Roseli recebia de volta entre 75% e 80% dos salários de seus assessores.

À época, Roseli atuava na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Ela contava com a ajuda de um motorista que também trabalhava no órgão.

A condenação foi realizada pelo juiz Diego Moura de Araújo, da 1ª Vara Criminal de Macapá, após depoimentos de três assessores, extratos bancários e anotações feitas à mão.

Para o juiz, ficou comprovado o crime de corrupção passiva contra a administração pública. O magistrado ressaltou que o desvio acontecia “sob a justificativa de que [Roseli] estaria ajudando ‘outras pessoas’ ou que precisaria da quantia para ‘pagar as despesas do mandato’”.

Atualmente Roseli atua como assessora do gabinete do governador do Amapá.