Como jovens brasileiros estão ganhando dinheiro com jogos eletrônicos

Muitas vezes, quando um jovem estava muitas horas jogando o mesmo jogo eletrônico, os pais se preocupavam com o sucesso social, escolar e profissional do seu filho. No entanto, agora essa dedicação por um jogo pode ser motivo para sorrir.

Isso porque, com o avanço da popularidade dos jogos de ESports, bem como da transmissão ao vivo desses mesmos jogos, o streaming, cada vez mais jovens brasileiros estão conseguindo fazer carreira jogando seus jogos online favoritos.

E, ao contrário do que se poderia pensar, nem se é preciso ter muito talento para o jogo para se poder tornar profissional. Apenas tem que ser divertido e proporcionar um bom momento para o seu público.





Um novo mundo, em que jogos eletrônicos dão muito dinheiro

Um dos casos mais evidentes de quem não precisa de ser um profissional do jogo, para ser verdadeiramente milionário o jogando todos os dias, é o streamer americano Ninja.

Por ter sido um dos primeiros a jogar o sucesso que foi o Fortnite, em 2019, tendo streams lendárias jogando com cantores como o Drake, o jovem Ninja conseguiu criar um público de várias dezenas de milhares de pessoas.

Contudo, essas pessoas não gostam apenas do Fortnite, e da qualidade do jogador Ninja, mas tudo o que a sua stream representa. O mesmo está acontecendo com cada vez mais brasileiros, que estão conseguindo criar uma verdadeira família e comunidade, ao mesmo tempo que estão jogando seus jogos eletrônicos favoritos.

Não são somente os streamers e jogadores que estão ganhando com o ESports

Como a indústria dos jogos online e ESports está cada vez mais forte, sendo muito influente sobretudo junto do público mais jovem, existem muitas empresas e pessoas que estão aproveitando essa popularidade para conseguirem lucrar.

Exemplo disso mesmo são os apostadores dos jogos de ESports, que aproveitam os mercados dos sites de apostas, como o vulkanbet.com, para conseguirem lucrar com todo o conhecimento que tem acerca do jogo, mas também acerca das equipes que se estão defrontando.

Para se ter uma noção, muitas vezes, e devido ao volume das apostas e do interesse gerado por grandes torneios de ESports, as casas de apostas dão mais visibilidade a apostas de jogos eletrônicos do que propriamente a mercados de apostas de futebol.

Mas será que é fácil conseguir lucrar, ao mesmo tempo que se joga na internet?

Apesar de existem agora várias formas de se poder ganhar dinheiro com os jogos eletrônicos, a verdade é que os profissionais streamers, ou os jogadores profissionais, no Brasil, são um número muito reduzido.

Caso você pretenda ser um jogador de alto nível, é preciso ter um talento natural para o jogo, treinando várias horas por dia. Mais tarde, se conseguir se destacar, provavelmente será convidada para entrar em uma equipe profissional de ESports.

Quanto à opção de stream, em plataformas como o Youtube, Twitch ou Mixer, para que se possa criar um grande público é, muitas vezes, necessário anos e anos de dedicação. A maioria dos streamers mais famosos e ricos do momento, tiveram pelo menos alguns meses sem conseguirem lucrar um único cêntavo.