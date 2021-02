Com uma marreta, padre Julio Lancellotti quebra pedras em viaduto de SP

PUBLICIDADE

Na manhã desta terça-feira (2) o padre Julio Lancellotti foi até um viaduto da zona Leste de São Paulo para derrubar uma construção feita pela prefeitura. Foram colocadas pedras para evitar moradores de rua no local.

“Derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas”, escreveu o padre em publicação no Twitter. O post até o momento, conta com mais de 159 mil curtidas e 35 mil compartilhamentos.

Derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas pic.twitter.com/3qFeowBdL8 — JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) February 2, 2021

“Eu peguei uma marreta lá do próprio pessoal que está tirando as pedras. Eram duas marretas, sendo que uma está quebrada. É duro, eu sou velho. Mas eu acho que consegui tirar umas quatro”, afirma à colunista Mônica Bergamo.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura da cidade, o servidor responsável foi exonerado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE