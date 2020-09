Com ministro do Turismo, já são sete as autoridades com Covid após posse de Fux

PUBLICIDADE

Gustavo Uribe

Brasília, DF

O Ministério do Turismo informou nesta sexta-feira (18) que o ministro Marcelo Álvaro Antônio foi diagnosticado com o novo coronavírus.

A pasta ressaltou que ele está assintomático e que passará a despachar de sua casa, “adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde”.

Com o ministro, já são sete as autoridades diagnosticadas com a doença que participaram da cerimônia de posse do novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux.

Além de Álvaro Antônio e Fux, receberam o exame positivo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, ambos do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e a ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), também contraíram a doença.​

Álvaro Antônio é também o nono ministro da equipe de Jair Bolsonaro que foi diagnosticado com o coronavírus, sem contar o próprio presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na posse, realizada na semana passada, havia dentro do plenário do STF 48 convidados de Fux. O local comporta até 250 pessoas.

Assessores de autoridades presentes, servidores do tribunal e os dragões da independência que fazem a recepção em cerimônias oficiais, porém, se acumularam do lado de fora, em muitos casos sem respeitar o distanciamento recomendado.

O Supremo reservou um espaço na área externa para profissionais da imprensa. Depois da solenidade, Fux ainda recebeu pessoas mais próximas em um coquetel no gabinete da presidência da corte. Pessoas que estiveram no encontro calculam que havia cerca de 30 pessoas presentes.

Na cerimônia, inicialmente Fux estava de máscara, mas a retirou logo no começo para ler o termo de posse, assim como a ministra Rosa Weber, que assumiu a vice-presidência do STF. Depois, ambos colocaram novamente a proteção facial para o restante do encontro.

O ministro Marco Aurélio, que estava no assento que sempre ocupa no plenário, foi o responsável por falar em nome do STF para saudar a posse do colega. Ele também retirou a máscara para discursar.

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, fez um discurso para saudar Fux em nome da advocacia. Ele também retirou a máscara no momento de usar a tribuna. Os demais convidados que estavam na plateia permaneceram com a proteção facial durante a solenidade.

Toffoli, que passou o comando do STF a Fux, foi o único a não retirar a proteção ao usar o microfone.

Segundo a assessoria de comunicação do Supremo, 157 funcionários já foram diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

O órgão diz que não foi identificado caso de transmissão na corte. Ao todo, o STF tem 1.783 funcionários.