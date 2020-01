Com CNH expirada, filha de Michel Temer atropela mulher

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (29), a filha de Michel Temer, Maristela Temer, atropelou uma mulher em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A vítima, de 40 anos, teve a perna fraturada, foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul.

O atropelamento ocorreu por volta de 8h. Segundo o Corpo de Bombeiros, Maristela estava com a carteira de motorista vencida desde setembro de 2019. O carro que ela dirigia, um Honda, estava com restrição judicial, segundo a Record TV, e não poderia transitar pela cidade.

Segundo seu advogado, Fernando Castelo Branco, Maristela Temer prestou socorro à vítima, que, também segundo ele, passa bem no hospital. O carro usado por Maristela no momento do atropelamento teve apreensão determinada pelo juiz Marcelo Bretas, mas só haveria proibição à venda do veículo.

