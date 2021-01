Com 465 novos óbitos, Brasil passa dos 195 mil mortos pela Covid-19

PUBLICIDADE

O Brasil registrou 465 óbitos pelo novo coronavírus e 23.081 casos da doença nas últimas 24 horas. O país, assim, chega a 195.441 óbitos e a 7.698.862 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O jornal Folha de S.Paulo ainda divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h desta sexta-feira (1º), a média de mortes nos últimos sete dias é de 704. O estado atual da doença no país é acelerado, depois de um breve intervalo de estabilidade, com alta de mortes desde o final de novembro.

A contagem desta sexta não inclui os números de Rondônia, que não divulgou atualização até a publicação deste texto.

O aumento no número de casos e óbitos nos últimos dias vem em um momento em que parte da população afrouxou a adoção às medidas sanitárias, como distanciamento social e uso de máscaras.

Especialistas afirmam que as aglomerações registradas no Natal e no Ano Novo devem fazer agravar a situação da pandemia no país.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta aponta 24.605 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24h, com 462 novas mortes.

Desde o início da epidemia no país, são 7.700.578 casos e 195.411 mortes pela doença, de acordo com os dados da pasta federal.

As informações são da Folhapress