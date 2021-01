Cientistas da Fiocruz encontram nova variante da covid-19 advinda do Amazonas

PUBLICIDADE

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Amazônia informaram que a nova variante identificada em pacientes japoneses é originária do Amazonas, com linhagem inédita e possivelmente brasileira.

Os cientistas informaram ao UOL que ainda é cedo para ter certeza mas que as mutações podem ter como característica o maior poder de transmissão por uma das proteínas presentes no vírus.

A linhagem B.1.1.28, de acordo com os estudos, apesar de estar presente em todo o país, é encontrada mais frequentemente no Amazonas e sofreu uma série de alterações.

O pesquisador da Fiocruz Amazonas, Felipe Naveca, informou ao portal que “os japoneses colocaram os dados do sequenciamento no banco de dados internacional, e as amostras colhidas agrupam com as nossas aqui. É o mesmo vírus, mas com muitas mutações”.