Cidades da região Sul têm temperaturas abaixo de zero e neve

Cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de zero na madrugada desta sexta-feira (21). Os termômetros marcaram -4º em São Joaquim (SC) e São José dos Ausentes (RS). Em São Joaquim, a previsão é que a temperatura chegue a -6º durante a manhã.

Entre a tarde de quinta-feira (20) e a madrugada desta sexta, nevou em várias cidades dos dois estados, como estava previsto pela meteorologia. A neve chegou em São Francisco de Paula, Gramado, Pinheiro Machado, Riozinho, São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul; e em Bom Jardim da Serra e São Joaquim, em Santa Catarina.

A neve preocupa autoridades que pedem que turistas sem reservas não visitem os locais. Pode haver risco de acidentes com eventual gelo em estradas sinuosas e de aglomeração de visitantes (e, portanto, de maior contágio de coronavírus).

Além disso, os pontos turísticos em áreas públicas estão fechados por causa do novo coronavírus. É o caso do Morro da Antena, em Urupema, e do Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Muller.

A queda acentuada de temperatura é provocada por uma massa de ar frio de origem polar que atua na região.

