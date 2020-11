Cidade de São Paulo está em estado de alerta para temporais

PUBLICIDADE

A cidade de São Paulo volta ao estado de alerta para temporais nesta segunda-feira (30/11). O risco é de alagamentos e transbordamento de córregos e rios na Grande São Paulo. O fenômeno meteorológico é consequência do deslocamento de uma frente fria entre o Sul e o Sudeste. A chuva intensa já havia sido registrada na quinta-feira (26/11).

Ao longo da tarde e até a noite desta segunda, há condições de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhada de raios e vento-forte no centro-sul, no leste e no oeste do Estado de São Paulo. Segundo os meteorologistas do Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), há condições para pontos de alagamento de até forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

Há risco de queda de granizo pontual e rajadas de vento, variando em média, entre 60 e 80 km/h. Imagens do radar meteorológico mostram precipitação forte em toda a Zona Sul, e na Zona Leste em Vila Matilde, Artur Alvim, Vila Carrão, Itaquera, Lajeado e Guaianases.

Conforme a Clima Tempo, nuvens muito carregadas associadas ao ar abafado, ao deslocamento de uma frente fria entre o Sul e o Sudeste e à circulação de vento entre a superfície e a média atmosfera estão se espalhando também por parte do Sudeste nesta segunda-feira,30.

Estadão Conteúdo