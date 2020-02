Cid Gomes é baleado durante protesto em Sobral

PUBLICIDADE 

Durante protestos em Sobral, nesta quarta-feira (19), o ex-governador Cid Gomes foi atingido por uma bala. Atingido no peito, ele foi levado para o Hospital do Coração da cidade consciente e passa por processo de estabilização. Gomes tentava intervir em protesto da Polícia Militar.

Entenda

Nesta quarta-feira (19), supostos grevistas da Polícia Militar do Ceará utilizaram viaturas para ordenar fechamento do comércio em Sobral. Vale lembrar que 36 cidades cearenses já registram paralisação nas unidades operacionais da Polícia Militar.

Os militares reivindicam por melhores salários e benefícios e, por hora, a Polícia Civil está com a responsabilidade de fazer a segurança do estado. Veja os vídeos:

Na noite de terça (18), o governo do Ceará emitiu nota afirmando que os policiais envolvidos em protestos não receberão salários no mês de março.

O senador do Ceará, Cid Gomes, marcou mobilização para 16h no aeroporto de Sobral com o objetivo de defender a população dessa violência. Ele afirmou que todas as medidas legais que ele poderia ter tomado já foram realizadas mas que, como cidadão de Sobral, se mostra chocado com a situação. Veja o vídeo: