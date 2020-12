Chuvas fortes deixam São Paulo em estado de alerta

PUBLICIDADE

Fortes chuvas atingem São Paulo causando caos no trânsito e diversos pontos com acidentes. No início da tarde desta terça-feira (1º) uma árvore caiu sobre um carro na Vila Mariana, na Zona Sul da capital paulista, deixando três pessoas presas às ferragens de um veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado a árvore caiu sobre o carro na Rua Dr. Thirso Martins e uma das três vítimas, uma criança, já foi registrada. Um ônibus e um motoqueiro também foram atingidos por árvores que caíram em decorrência da chuva, em áreas diferentes da capital.

Imagens divulgadas pela TV Globo mostraram, também, um motoqueiro, que ficou preso em meio à árvore que caiu enquanto ele passava na Avenida 23 de maio. O homem, entretanto, não aparentava ter se ferido gravemente.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu, para as seguintes regiões, estado de atenção para alagamentos:

