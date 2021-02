Chega ao Brasil primeiro lote para produção da vacina de Oxford na Fiocruz

PUBLICIDADE

O primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina da Covid-19 da AstraZeneca/Oxford chegou ao Brasil neste sábado (06/02). Os insumos foram recebidos pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,co ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pela presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, no Centro Tecnológico de Vacinas (CTV) de Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro. A matéria-prima vai permitir a produção de 2,8 milhões de doses.

O avião trazendo ao Brasil o IFA da vacina da AstraZeneca/Oxford saiu de Xangai, na China, nesta sexta-feira, às 7h35 (20h35 desta quinta-feira, horário de Brasília) e pousou no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) às 18h20 deste sábado.

O contêiner contendo cerca de 90 litros do insumo, armazenado a -55°C, foi levado até a sede da Fiocruz por um caminhão escoltado e adesivado com “Brasil Imunizado: Somos Uma Só Nação”, slogan da campanha de vacinação do Governo Federal.

Mais lotes

Além desse primeiro lote, ao longo de fevereiro o Brasil receberá mais duas cargas do insumo da vacina da AstraZeneca/Oxford – totalizando 15 milhões de doses neste mês. A Fiocruz tem previsão de entregar ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), em março, 15 milhões de doses da vacina.

A primeira entrega, com 1 milhão de doses, deverá ocorrer na semana de 15 a 19 de março – para uso do imunizante, há necessidade do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para registro definitivo da vacina no Brasil.

Até junho, serão enviados 14 lotes de insumo para a produção de 100,4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford pela Fiocruz.

