Chega ao Brasil avião com 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford contra covid-19

Acaba de pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos o avião trazendo ao Brasil os 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A aeronave da companhia Emirates , que tinha a previsão de chegar às 17h30 desta sexta-feira (22), saiu de Mumbai, na Índia, na quinta-feira (21/01), com a carga de vacinas da AstraZeneca/Oxford, produzidas pelo laboratório indiano Serum. As doses foram compradas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade à vacinação dos brasileiros de forma simultânea e gratuita.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, juntamente com o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, estão acompanhando a chegada das vacinas em solo brasileiro.

A carga passará pelos trâmites alfandegários e, após, será colocada em uma aeronave da companhia aérea Azul com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro – na cidade, as doses ficarão armazenadas no depósito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) antes de serem enviadas aos estados e municípios. Pazuello e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, vão acompanhar a chegada das vacinas no local.

Vacinação

Os dois milhões de doses da AstraZeneca/Oxford se juntam aos 6 milhões da vacina importada pelo Instituto Butantan, do laboratório chinês Sinovac – essas últimas já distribuídas aos estados, que começaram a vacinar a população a partir da última segunda-feira (18/01). Os dois imunizantes tiveram aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial no Brasil.

Com informações do Ministério da Saúde