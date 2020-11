Chefes da milícia Liga da Justiça são alvo de operação da PF

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (12) a operação Sólon, que investiga a participação da milícia nas eleições do Rio de Janeiro. Os chefes da quadrilha Liga da Justiça, os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães, são alvo dos policiais.

As investigações apontam que Jerominho e Natalino estão tentando cargos no Legislativo e no Executivo para retomar o poder que a Liga da Justiça tinha na Zona Norte. A Liga da Justiça é a maior milícia em atividade no Rio. Os irmãos foram presos em 2007 e soltos em 2018.

Os suspeitos participavam da corrida às eleições mediante lavagem de dinheiro. As investigações notaram movimentações financeiras incomuns em empresas ligadas aos investigados. Os valores teriam sido usados em campanhas eleitorais.

85 policiais federais foram às ruas do Rio para cumprir 12 mandados de busca e apreensão.