Cervejaria Backer segue interditada, informa Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou por meio de nota que a Cervejaria Backer continua interditada. De acordo com as informações divulgadas, a empresa não atendeu as exigências feitas pelo órgão quanto a segurança dos produtos fabricados.

Por isso, qualquer manipulação de bebidas feito pela Cervejaria Backer continua proibida. A decisão pelo fechamento imposta pelo Mapa não impede a contratação de uma empresa terceira, registrada junto ao órgão, para a produção de suas receitas e marcas.

Em relação ao funcionamento do restaurante, que pertence à planta fabril, órgãos de vigilância sanitária que são responsáveis pela regulação do estabelecimento. Além disso, destacou que a venda de bebidas nos locais só pode ser feita, caso os produtos estejam registrados no Mapa.

Por fim, o órgão ressaltou que continua trabalhando, junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil, no caso de intoxicação causada pelo consumo das cervejas produzidas pela Cervejaria Backer.