Ceará vai gastar R$ 547 mil para produzir e distribuir livro sobre pandemia em escolas

João Valadares

Recife, PE

O governo do Ceará vai desembolsar R$ 547 mil para produzir e distribuir 2.000 exemplares de um livro sobre os efeitos da crise sanitária, social e econômica provocada pela Covid-19 no estado.

A obra, assinada pelo escritor e jornalista cearense Lira Neto, autor de biografias de personagens históricos como Getúlio Vargas e Padre Cícero, será distribuída gratuitamente em escolas, bibliotecas e órgãos públicos do Ceará.

O extrato de inexigibilidade de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará do dia 2 de fevereiro. O nome do livro é Pandemia: a luta contra a Covid-19 no Ceará.

Na justificativa, o governo estadual diz que a publicação vai demonstrar a real condição da doença para a população por meio de divulgação de informações confiáveis, objetivas e embasadas dos profissionais de saúde. Também, segundo informações oficiais, haverá relatos de pessoas que contraíram a doença.

Em nota, o governo do Ceará comunicou que o apoio à publicação seguiu todas as questões legais de contratação com base na Lei Estadual 16.142, que estabelece normais gerais sobre a política de patrocínio da administração pública.

O escritor Lira Neto receberá 24,7% do valor global, o que corresponde a R$ 135.600, com impostos incluídos, por cinco meses de trabalho.

Ouvido pela Folha, explicou que a remuneração engloba trabalhos de pesquisa documental, realização de entrevistas e redação do livro.

O escritor ressaltou que, para executar o trabalho, precisou montar uma equipe com três jornalistas.

Lira Neto, que mora atualmente em Portugal, destacou que foi contratado apenas para entregar o texto e encaminhá-lo para posterior edição.

“Meu trabalho resume-se a isso. Não tive nenhuma ingerência, nem qualquer ciência, sobre os demais custos envolvidos no projeto, que presumo devem abranger a produção gráfica e editorial, além da impressão, distribuição e divulgação”, explicou.

Ele afirmou que o contrato de prestação de serviços com a editora prevê cinco meses de investigação jornalística. Ao todo, vão ser realizadas cem entrevistas com profissionais de saúde, pacientes e familiares de vítimas da pandemia.

“Não será uma narrativa chapa-branca. Estamos entrevistando inclusive médicos que discordam do protocolos oficiais e defendem o ‘tratamento precoce’, além de empresários e comerciantes que discrepam da estratégia de confinamento e isolamento social”, declara.

Os outros 75,3% do valor global do projeto vão ser destinados à empresa Soter Design, contratada pelo governo do Ceará.

Caberá à empresa a coordenação editorial executiva, elaboração do projeto gráfico, diagramação, aquisição de direitos de imagens e também custos de administração, da impressão ao frete.

O contrato determina também a realização de palestras e workshop sobre o tema. Lira Neto tem doze livros publicados e venceu quatro vezes o Prêmio Jabuti de Literatura.

As informações são da FolhaPress