Ceará supera Rio em número de casos do novo coronavírus

O estado do Ceará superou o Rio de Janeiro e tornou-se o segundo estado com mais casos confirmados do novo coronavírus, atrás apenas de São Paulo.

Ao todo, o Ceará registrou até esta quinta-feira (14) um total de 21.077 casos do novo coronavírus. O Rio de Janeiro tem 19.467.

No número de mortes por Covid-19, contudo, ainda é maior no Rio de Janeiro. São 2.247 óbitos registrados no Rio contra 1.413 no Ceará

Os dados apontam para uma maior capacidade de testagem do Ceará, que realizou 55.035 testes para o novo coronavírus.

O estado começou a realizar testes para a doença no dia 15 de março e adotou uma política de testar o máximo de pessoas possível durante a pandemia.

As informações são da FolhaPress