Ceará libera 338 mil famílias da conta de água em combate ao coronavírus

Conforme medida tomada pelo governo Camilo Santana, as pessoas isentas de pagarem conta de água durante a crise do coronavírus se enquadram no padrão básico da tarifa social, cujo consumo mensal não ultrapassa 10 metros cúbicos.

O Ceará registrou 164 casos de coronavírus até esta segunda-feira (23). Para combater a doença o governador Camilo Santana anunciou em suas redes sociais novas medidas contra a Covid-19. Uma das medidas foi a de isentar 338 mil famílias do pagamento da conta de água pelos próximos três meses.

Além disso, o governador pediu apoio à população durante o período de quarentena determinado pelo governo.

Para facilitar o acesso Santana também suspendeu a taxa de contingenciamento para 221 mil domicílios que estejam dentro dos padrões básico e popular