Ceará já registrou 65 bebês infectados pelo novo coronavírus

Em terceiro lugar no País em números de casos confirmados do novo coronavírus, o Ceará registrou até o momento 65 bebês infectados por covid-19. No Estado, um recém-nascido de três meses morreu por causa da doença no início deste mês.

Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o Ceará notificou 28 casos de meninos e 37 de meninas, de até um ano de idade, com covid-19. No último balanço do Ministério da Saúde, o Estado aparece com o total de 7.267 ocorrências confirmadas do novo coronavírus, atrás apenas de São Paulo (26.158) e do Rio (8.869).

Ainda de acordo com os indicadores da Sesa, foram confirmados 116 diagnósticos da doença entre crianças de zero a quatro anos — número que engloba os recém-nascidos. Já na faixa entre cinco e nove anos, há mais 34 casos. E mais 33 registros, entre dez e 14 anos.

Na primeira semana de abril, uma menina de três meses morreu em Iguatu, cidade a 380 quilômetros de Fortaleza, após apresentar sintomas semelhantes à gripe e evoluir para insuficiência respiratória. Portadora de Síndrome de Bartter, a recém-nascida foi internada no dia 30 de março e testou positivo para covid-19.

Nesta quinta-feira, 30, dados do governo do Ceará confirmam que já foram registrados 7.532 diagnósticos e 458 mortes por coronavírus. Considerando os óbidos, 74% das vítimas tinham acima de 60 anos.

