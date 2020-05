Ceará apresenta alta taxa de mortalidade pelo coronavírus em suas cidades

PUBLICIDADE 

O Ceará é o terceiro estado mais afetado pela pandemia de coronavírus no Brasil, só fica atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. No estado, das 15 cidades mais afetadas pelo vírus, oito não fazem parte da Região Metropolitana de Fortaleza.

Além disso, o Ceará tem cinco cidades no ranking nacional que aponta os 50 municípios brasileiros que levam menos dias para duplicar o número de casos de Covid-19. O levantamento é feito pelo MonitoraCovid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fortaleza, capital e cidade mais afetada no Ceará, é a cidade com a maior taxa de mortalidade: 59,6 mortes são registradas a cada 100 mil habitantes. Em Tururu, municipio a 112 Km de Fortaleza e em segundo no ranking, o índice é de 49,2 óbitos.

As cidades de Itaitinga (44,8), Umirim (40,4) e General Sampaio (39,4) também aparecem no ranking.

A última atualização da Secretaria da Saúde (Sesa), feita na segunda-feira (25) registrou 2.493 mortes por Covid-19 e 36.185 casos de pessoas infectadas no estado.

Segundo a Fiocruz as infecções pelo vírus fora dos grandes centros urbanos deve continuar subindo. “Existe uma tendência à interiorização da epidemia”, explica.

No Ceará, até esta segunda-feira (25), apenas três municípios não apresentavam registros de infecções causadas pelo vírus, de acordo com o portal IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa).

Cidades e taxa de mortalidade

Fortaleza – 59,2

Tururu – 49,2

Itaitinga – 44,8

Umirim – 40,4

General Sampaio – 39,4

Maracanaú – 39,1

Pindoretama – 38,9

Itaicaba – 38,3

Itapajé – 38,3

Itapipoca – 35,6

Apuiarés – 34,2

Pacatuba – 30

Maranguape – 28,7

Ererê – 27,8

São Gonçalo do Amarante – 26,8