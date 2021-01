CBLoL 2021 inicia transmissões com promessa de grande final com torcida

PUBLICIDADE

O Campeonato Brasileiro de League of Legends 2021 (CBLoL) começa neste sábado (16), às 13h, com transmissão no SporTV e nos canais do YouTube e do Twitch do LoL. Participam equipes do Cruzeiro, Falkol Prodigy, Flamengo Esports, FURIA Esports, INTZ, KaBuM! e-Sports, LOUD, paiN Gaming, Red Canids e Rensga.

No ano passado, a equipe INTZ venceu contra a paiN Gaming na quinta vez que o time chegou ao topo do pódio. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a maior parte dos jogos da competição foi realizada remotamente.

Apenas na última disputa as equipes se enfrentaram presencialmente, na cobertura de um prédio, em São Paulo, mas não foi permitida a presença de torcida.

A equipe da Riot Games, no entanto, está pronta para uma virada nos acontecimentos, segundo Caco Antunes, diretor de e-sports da Riot Games Brasil. Ele afirma que a empresa também tem suas fases, verde, amarela e laranja e está atenta a todas as oportunidades.

“Estamos muito prontos. Após a vacina, na medida em que mudarem as regulamentações e prevenções sanitárias, a gente já começa a fazer a transição”, afirma Antunes.

A empresa depende de como a taxa de transmissão do coronavírus vai se comportar a partir do início da vacinação, que ainda não tem data oficial, mas a Riot já procura arenas. “Se tivermos o sinal verde, podemos fazer virar o evento em uma semana.”

