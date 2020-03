Casos suspeitos de Coronavírus passam de 252 para 433 em 24 horas

PUBLICIDADE 

Até 12h desta segunda-feira (2), o Ministério da Saúde contabilizou 433 casos suspeitos de coronavírus e mais dois casos confirmados, em São Paulo, importados da Itália. Já foram descartadas 162 suspeitas. Em 24 horas, o número de casos passou de 252 para 433.

Pela primeira vez existem casos suspeitos na região Norte do Brasil. São eles: dois no Pará, um no Amazonas e outro em Rondônia. Apenas Acre, Amapá, Roraima e Tocantins não possuem suspeitas do novo vírus em todo o país. São Paulo já tem 163 casos suspeitos.

O Ministério da Saúde justifica o aumento do número de casos em função da nova metodologia adotada, que agora prevê o repasse dos casos registrados pelas secretarias de saúde dos estados sem que haja a rechecagem por parte de servidores da pasta.

A partir desta segunda-feira (2), o Ministério da Saúde passa a considerar também, além de casos suspeitos, casos prováveis. A definição é de “pessoa que manteve contato próximo com caso confirmado por covid-19 e que, nos últimos 14 dias, apresente febre (igual ou superior a 37,8°C) ou pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: tosse; fadiga; produção de escarro; dificuldade para respirar; mialgia/artralgia; dor de cabeça; calafrios; congestão nasal; congestão conjuntival; dificuldade para deglutir; dor de garganta; coriza; manchas vermelhas pelo corpo; gânglios linfáticos aumentados; diarreia; náusea ou vômito.”

“São casos que estão convivendo com o caso confirmado, então é a esposa, o filho… caso manifestem sintomas “, explicou o secretário em Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson de Oliveira. Ele também ressaltou que a expansão dos sintomas vale, apenas, para casos prováveis. “Vamos monitorar para entender a dinâmica do vírus circulando no território nacional”.

Latam suspende operação da rota São Paulo-Milão

A Latam Airlines Brasil anunciou a suspensão temporária, entre hoje e 16 de abril, das operações entre São Paulo e Milão, em razão da propagação do coronavírus (Covid-19) e da baixa demanda para a Itália. A suspensão do voo partindo de Guarulhos começa nesta segunda-feira, enquanto o retorno de Milão será suspenso a partir da terça-feira, 3.

Aos clientes atingidos pela restrição a companhia oferece a remarcação da viagem sem multa e opções de reembolso completo. Atualmente, a empresa opera sete frequências semanais para a cidade italiana.

Em nota, Jerome Cadier, CEO da Latam, informa que a empresa continua observando o cenário desta contingência de saúde pública mundial, que está consciente do problema e “espera que a situação se normalize o mais brevemente possível”.

Com informações do Estadão Conteúdo