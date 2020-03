Casos de coronavírus no Brasil passam de 2 mil

PUBLICIDADE 

Até 15h30 desta terça-feira (24), as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram que já são 2.010 casos confirmados no novo coronavírus no Brasil. O Distrito Federal já passou de 160 infectados e é um dos estados com mais casos confirmados.

Além do DF, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Amazonas também foram estados com novos casos registrados.

Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, na tarde de segunda (24), o Brasil registrava 1.891 casos confirmados e 34 mortes em decorrência das complicações do vírus.

Aguarde mais informações