Casal morto em desabamento tinha filho de 7 meses

As três pessoas que morreram após o desabamento de uma falésia na Praia do Pipa, em Timbau do Sul-RN, eram uma família. Hugo Pereira Mendes, 32 anos, era gerente de um hotel na região; Stela Souza, idade não informada, era psicóloga. Juntos, o casal tinha Sol, um bebê de 7 meses.

Nos últimos cinco anos, Hugo viajava o país em uma Kombi, em companhia da Brisa, sua cadela que faleceu há um ano. Há dois anos, o jovem conheceu Stela, com quem pouco tempo depois iniciou um relacionamento. A união gerou Sol.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da família. “Que notícia triste! Sempre acompanhei sua história desde que se jogou na estrada com Brisa! Descansa nos braços de Deus em paz. Reunidos com Brisa agora”, disse uma amiga de Hugo.

Desmoronamento

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 11h desta terça-feira, 17. As pessoas foram soterradas e segundo relatos elas não resistiram ao incidente mesmo após serem socorridas.

A base dessa falésia fica na Baía dos Golfinhos, na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul, a cerca de 84 quilômetros da capital Natal, no Rio Grande do Norte.