Carro do MBL passeará por São Paulo incentivando panelaços contra Bolsonaro

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Um carro de som do MBL (Movimento Brasil Livre) passeará por ruas de São Paulo nesta quarta-feira (10) incentivando moradores do entorno a baterem panelas e a piscarem as luzes de suas casas e apartamentos como forma de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O veículo partirá do bairro da Santa Cecília, no centro da capital paulista, às 18h30, e seguirá por vias como a rua Augusta, avenida Paulista, rua Vergueiro e avenida Domingos de Moraes até chegar o largo Ana Rosa, na zona sul da cidade.

O vereador paulistano Fernando Holiday (Patriota) estará no carro de som.

A ação faz parte de um pacote de iniciativas contra o presidente elaborado pelo MBL, como a que ocorreu na manhã desta quarta, quando uma mulher confrontou Bolsonaro no Palácio do Alvorada, em Brasília, e foi acusada de “falar abobrinha”. Ela trabalha no gabinete de Holiday.

As informações são da FolhaPress