Caos no Enem: estudantes podem ter sido gravemente prejudicados por erro em correção

PUBLICIDADE 

A edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda promete ser assunto pelos próximos dias. Após o ministro da Educação, Abraham Weintraub, assumir, no sábado (18), que houve inconsistências na correção das provas realizadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2019, estudantes demonstram revolta com as notas divulgadas e angústia quanto ao futuro.

Apesar de Weintraub afirmar que “nenhum candidato será prejudicado” e que o número de pessoas que tiveram notas equivocadas é “muito baixo”, vários estudantes utilizaram as redes sociais para reclamar do erro na correção.

Meu amigo, Heitor, recebeu de seus professores (também corretores oficiais do Enem) notas acima de 920, chgndo até 960 (como mostra a imagem) na redação.

No entanto, quando saiu o resultado, se deparou com cerca de 200 pontos À MENOS na plataforma do INEP.

Isso #erroredaçãoenem pic.twitter.com/75RlLv9PUg — shine 🌙 (@yenexiel) January 20, 2020

ENEM já é foda porque você estuda pra caralho, aí chega na hora da prova e são as questões mais inconsistentes do mundo, mas ok você supera



aí agora tem essa porra de erro imbecil que mexe com o tri inteiro vai tomar no cu todo mundo namoral



ÓDIO ÓDIO ÓDIO pic.twitter.com/PEM1eLifOu — cacheada de humanas (@fogonelax) January 20, 2020

Quem poderia imaginar que o primeiro ENEM do MEC do Weintraub teria tantos erros, né? — Ricardo Pereira (@ricardope) January 20, 2020

O Ministro da Educação (Weintraub) comunicou que houve erro nas notas dos candidatos que fizeram o ENEM.



Enquanto Professor e Pai consigo dimensionar perfeitamente os estragos que tal absurdo provoca nos alunos e famílias.



O Governo Bolsonaro é catastrófico. Em tudo. Tudo! — Abdala Farah Netto (@abdalafarah) January 18, 2020

Tirei 880 na red do enem citando um fato que nunca aconteceu e um sociólogo que não existe, e tem gente que diz que o método de correção da redação não é falho kkkkkkkkkkkkkk — João grigoletto (@joao_gvg) January 17, 2020

assim q cheguei da prova do Enem, vi q eu tinha trocado o nome do sociólogo por nervosismo, me desesperei + inventei um dado (aproximado, óbvio) pois n me preparei pro tema. tirei 980 e perdi 20pts só em algum erro ortográfico. falem aí q o método de correção é justo — aquarianja (@inacabadaina) January 19, 2020

Esse seria o melhor Enem de todos, segundo o Weintraub… Na verdade virou foi uma chacota e devido ao grande número de erros na correção pode ser que prejudique até o prazo do SISU. pic.twitter.com/f1h9BYtp5u — felinhares (@________felipe_) January 20, 2020

sério, essas "inconsistências" na correção do ENEM são uma palhaçada com os candidatos

eles fazem merda e é o aluno que se sentiu prejudicado que tem que mandar um email??

não mudaram nem a porra da data do sisu, ou seja, em 72hrs vão resolver mais de 50.000 notas??

pqp viu — hélice (@alicinhashit) January 18, 2020

Recorreção

O estudante que desejar ter a prova recorrigida pode enviar e-mail para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até às 10h desta segunda-feira (20). O candidato deve informar o nome completo e o CPF. O Inep promete concluir as correções até às 20h desta segunda (20).

O desempenho no Enem é critério para concorrer no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece 237 mil vagas em universidades federais no país. Apesar de o Inep ter solicitado que os estudantes reenviem as provas para recorreção nesta segunda (20), o período de inscrições foi mantido e vai de terça-feira (21) a sexta-feira (24).