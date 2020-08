Campanha eleitoral municipal desafia TSE no Ceará

PUBLICIDADE

A realização de carreatas e passeatas com fins eleitorais, no distrito de Trápia, no Ceará, terão rígidas vigilâncias da Polícia Militar, conforme convocou a promotora pública, Juliana Cronemberg.

Segundo as autoridades, a campanha antecipada fere as medidas restritivas impostas em razão da COVID-19. Tanto a candidata apoiada pelo Prefeito da região, Gerlasio Play, quanto a oposição, com o candidato Edinardo Filho, realizaram eventos no dia 18 de julho.