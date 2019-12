Campanha Dezembro Laranja alerta sobre câncer de pele e cuidados com o sol 

PUBLICIDADE 

O verão se inicia no dia 22 de dezembro e junto com este mês chega a campanha de prevenção ao câncer de pele, o Dezembro Laranja. O movimento é organizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e reforça a importância dos cuidados com a pele, usando protetor solar e visitando de forma regular um dermatologista.

A proteção solar também previne a vermelhidão, a queimadura e o fotoenvelhecimento. O uso do protetor deve se tornar um hábito diário de cuidado pessoal. Quanto maior o Fator de Proteção Solar, maior a chance de estar se protegendo adequadamente. O recomendado é que se use pelo menos o FPS 30, principalmente em peles claras.

Hoje há diversos produtos diferentes no mercado, com formulações e texturas distintas. Os consumidores devem procurar protetores que tenham um sensorial prazeroso. Isso porque é fundamental que o usuário goste do produto e se sinta confortável usando-o.

Durante dias nublados, a pele também está exposta aos perigos do sol. Mais de 80% da radiação ultravioleta (UVA) atravessa as nuvens. Portanto, é necessário utilizar protetor solar também nestes dias, para se proteger especialmente desse tipo de radiação, que penetra mais profundamente na pele.

O uso do protetor é importante até mesmo em lugares fechados. Nestes locais a pele fica exposta aos raios UVA que atravessam as janelas e a fortes luzes artificiais que emitem outras radiações, como luz visível, que contribuem para o fotoenvelhecimento.