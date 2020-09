Caminhonete perdida desde o primeiro dia de buscas em Brumadinho é encontrada

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou, na noite de terça-feira (1), uma caminhonete que estava perdida desde o primeiro dia de buscas nos escombros da tragédia de Brumadinho-MG. De acordo com os militares, a picape encontrada irá nortear as estratégias de localização das pessoas ainda desaparecidas.

“O veículo estava na crista da barragem e era procurado desde o primeiro dia. O carro é estratégico para a localização de uma das vítimas que ainda não foi encontrada”, afirma o órgão. 11 pessoas ainda são procuradas.

Havia a expectativa de uma pessoa ser encontrada na picape, mas ninguém foi visto até o momento. Contudo, sabe-se que uma vítima está nas imediações do veículo. Na manhã desta quarta (2), as buscas continuam. Os bombeiros usam um maquinário pesado para abrir o perímetro e fazer buscas embaixo e nos arredores da caminhonete.

A tragédia ocorreu no dia 25 de janeiro do ano passado. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão matou 259 pessoas.